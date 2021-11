В мае мы рассказывали о нестандартной видеоигре с названием One Hand Clapping, вышедшей на все основные платформы. У этого проекта есть одна особенность, которая сразу же заинтересовала геймеров. Дело в том, что для решения всех головоломок, которые есть в видеоигре, нужно использовать голос.

За похожую работу решила взяться и главная героиня этой истории, правда, ее проект вышел только на PC, а также не появился ни в одном официальном магазине. Итак, эта разработчица создала видеоигру с названием That Really Boils My Piss, в которой нужно громко кричать. В целом это очень простая видеоигра, а весь геймплей происходит в пределах одной игровой комнаты.

Разработчица отметила, что для игры в этот проект нужно иметь только клавиатуру и микрофон. Геймплейно все просто: геймеры могут перемещаться в пределах небольшого офиса, а также разрушать его с помощью собственного голоса. Когда игрок начинает кричать, то этот звук воспроизводится в игре и разрушает все на своем пути. А делать это можно, пока все вокруг не исчезнет.

Главная героиня написала, что ее видеоигра создана для людей, желающих "выпустить пар". То есть это проект, который можно назвать своеобразным антистрессом. В целом работы над этой видеоигрой пока продолжаются, а потому иногда она может работать некорректно. Также можно еще добавить, что главная героиня работает над этой игрой сама. Напоследок стоит отметить, что бесплатно скачать этот проект можно на специальной платформе для размещения инди-игр Itch.io.

