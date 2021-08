На початку червня компанії NetEase Games та WB Games анонсували свою нову гру з назвою The Lord of the Rings: Rise to War. Створюється цей проєкт за мотивами оригінальних фільмів та книг, а тому й недивно, що він одразу ж зацікавив шанувальників "Володаря перснів".

The Lord of the Rings: Rise to War – це безплатна мобільна стратегія, у якій геймерам потрібно буде взяти участь у боротьбі за Перстень Всевладдя. Події майбутньої відеогри розгорнуться в Третю епоху Середзем'я, а якщо точніше, то паралельно з основною трилогією. А тому геймери зможуть відвідати чимало визначних місць, а також зустрітися з відомими персонажами.

Гравцям потрібно буде захоплювати різноманітні території, будувати поселення, керувати армією та досліджувати ігровий світ. Також розробники відзначили, що в їхній відеогрі можна буде вибирати сторону: добро чи зло. Тобто гравці можуть стати навіть союзниками Саурона чи Сарумана. З цікавого ще варто відзначити, що у відеогрі з'явиться система сезонів.

Уже відомо, що реліз гри The Lord of the Rings: Rise to War відбудеться 23 вересня на Android (Google Play і Galaxy Store) та iOS (App Store). Також розробники натякали на те, що планують випустити цю гру не лише на мобільні платформи, щоправда, точної інформації з цього питання поки ще немає. Наостанок варто відзначити, що всі охочі можуть вже попередньо зареєструватися на офіційному сайті гри. Геймери, які зроблять це, зможуть отримати ексклюзивні внутрішньоігрові предмети.

Геймплей відеогри The Lord of the Rings: Rise to War: відео