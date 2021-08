В начале июня компании NetEase Games и WB Games анонсировали свою новую игру с названием The Lord of the Rings: Rise to War. Создается этот проект по мотивам оригинальных фильмов и книг, а потому и неудивительно, что он сразу же заинтересовал поклонников "Властелина колец".

The Lord of the Rings: Rise to War – это бесплатная мобильная стратегия, в которой геймерам нужно будет принять участие в борьбе за Кольцо Всевластия. События будущей видеоигры развернутся в Третью эпоху Средиземья, а если точнее, то параллельно с основной трилогией. Поэтому геймеры смогут посетить немало знаковых мест, а также встретиться с известными персонажами.

Игрокам нужно будет захватывать различные территории, строить поселения, управлять армией и исследовать игровой мир. Также разработчики отметили, что в их видеоигре можно будет выбирать сторону: добро или зло. То есть игроки могут стать даже союзниками Саурона или Сарумана. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре появится система сезонов.

Уже известно, что релиз игры The Lord of the Rings: Rise to War состоится 23 сентября на Android (Google Play и Galaxy Store) и iOS (App Store). Также разработчики намекали на то, что планируют выпустить игру не только на мобильные платформы, правда, точной информации по этому вопросу пока еще нет. Напоследок стоит отметить, что все желающие могут уже предварительно зарегистрироваться на официальном сайте игры. Геймеры, которые сделают это, смогут получить эксклюзивные внутриигровые предметы.

Геймплей видеоигры The Lord of the Rings: Rise to War: видео