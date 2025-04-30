Шутер La Quimera від колишніх розробників Metro вийде в ранньому доступі Steam після перенесення

Reburn Studios, заснована колишніми розробниками серії Metro, пояснила подальші плани щодо випуску сюжетного футуристичного шутера La Quimera, реліз якого, запланований на минулий тиждень, не відбувся.

Спершу гру мали випустити 25 квітня для ПК (Steam) за ціною 30, однак запуск було відкладено на невизначений термін через "непередбачувані проблеми", нагадує 24 Канал.

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Перенесенню передували перші рецензії, у яких La Quimera критикували за надто коротку тривалість, поверхневий геймплей, заплутаний сюжет, непрофесійну озвучку та численні баги.

За словами Reburn Studios, першочергово La Quimera замислювалась як "велика й цілісна" пригода, однак у процесі розробки команді довелося стримати амбіції й підготувати "скромніший автономний реліз із подальшим продовженням".

Несподіване перенесення переконало студію в необхідності випуску гри через ранній доступ. Запуск планують провести одразу після вирішення технічних труднощів, що виникли.

Версія La Quimera у ранньому доступі включатиме "змістовну першу частину", яку можна буде проходити самостійно або в кооперативі. Вона стане основою для подальшого розвитку гри: місій, функціоналу, сюжету, удосконалень геймплею тощо.

У Reburn Studios наголошують, що розуміють – такий підхід суттєво відрізняється від первинних очікувань, і сподіваються на розуміння та підтримку з боку гравців.