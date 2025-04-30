Изначально игру должны были выпустить 25 апреля для ПК (Steam) по цене 30, однако запуск был отложен на неопределенный срок из-за "непредсказуемых проблем", напоминает 24 Канал.

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Перенесению предшествовали первые рецензии, в которых La Quimera критиковали за слишком короткую продолжительность, поверхностный геймплей, запутанный сюжет, непрофессиональную озвучку и многочисленные баги.

По словам Reburn Studios, изначально La Quimera задумывалась как "большое и целостное" приключение, однако в процессе разработки команде пришлось умерить амбиции и подготовить "более скромный автономный релиз с последующим продолжением".

Неожиданный перенос убедил студию в необходимости выпуска игры через ранний доступ. Запуск планируют провести сразу после решения возникших технических трудностей.

Версия La Quimera в раннем доступе будет включать "содержательную первую часть", которую можно будет проходить самостоятельно или в кооперативе. Она станет основой для дальнейшего развития игры: миссий, функционала, сюжета, усовершенствований геймплея и тому подобное.

В Reburn Studios отмечают, что понимают – такой подход существенно отличается от первоначальных ожиданий, и надеются на понимание и поддержку со стороны игроков.