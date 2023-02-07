Ігрова індустрія перебуває у своєрідній рецесії й все більше студій та компаній змушені скорочувати витрати та навіть працівників, подекуди закриваючи цілі підрозділи.

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Торкнулося це й гігантів ринку, видавців таких ігор як GTA, NBA 2K, Red Dead Redemption та інших – Take-Two Interactive.

На нещодавній зустрічі було оголошено, що компанія планує врізати річні витрати на 50 мільйонів доларів. Під скорочення потраплять "персонал, процеси, інфраструктура та інші сфери, які в основному зосереджені на корпоративних і видавничих функціях".

За словами верхівки правління Take-Two, основною причиною такого рішення є "поточна ситуація (в індустрії – ред.)" та їхня "сильна відданість ефективності".

Попри це генеральний директор компанії Штраус Зельнік каже, що він не очікує, що зменшення витрат призведе до значного скорочення персоналу.

Ми продовжуємо підтримувати та створювати наші команди розробників і не очікуємо будь-якого масштабного скорочення виробничих потужностей. Ми просто аналізуємо відділ за відділом і намагаємося підвищити ефективність, – сказав він в інтерв'ю для GamesIndustry.biz.

Що стосується термінів фінансових скорочень, то видавці повідомили, що вони почнуться вже у поточному кварталі.

Загалом у Take-Two вважають, що подібна "оптимізація" дозволить "максимізувати маржу" та піде на користь у перспективі наступних років.