Відеоігри не раз доводили, що бувають корисними й LifesaverSIM від львівської студії Thundermark зайвий тому доказ, інформує Games 24.

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Спільно з інструкторами з тактичної медицини та бойовими медиками ЗСУ, розробники створили мобільний симулятор, здатний навчити гравця основ домедичної допомоги.

Гра включає ігрові симуляційні сценарії, адаптовані для підтримки та доповнення наявної у Силах оборони України програми підготовки. Водночас проєкт стане при нагоді й цивільним, які бажають отримати базові знання, зовсім не маючи навичок.

Кожен у симуляторі зможе тренувати те, що йому потрібно: хтось засвоювати базові кроки алгоритму MARCH, а хтось закріпити та тренувати отримані знання раніше, – йдеться на сайті гри.

Розробники обіцяють оновлювати контент та підтримувати проєкт, додаючи нові сценарії та геймифікуючи процес навчання задля кращого засвоєння матеріалу.

Трейлер гри – дивитися відео

LifesaverSIM доступна до завантаження безплатно у магазинах AppStore та Google Play.