Видеоигры не раз доказывали, что бывают полезными и LifesaverSIM от львовской студии Thundermark лишнее тому доказательство, информирует Games 24.

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Совместно с инструкторами по тактической медицине и боевыми медиками ВСУ, разработчики создали мобильный симулятор, способный научить игрока основам домедицинской помощи.

Игра включает игровые симуляционные сценарии, адаптированные для поддержки и дополнения имеющейся в Силах обороны Украины программы подготовки. В то же время проект пригодится и гражданским, желающих получить базовые знания, совсем не имея навыков.

Каждый в симуляторе сможет тренировать то, что ему нужно: кто-то усваивать базовые шаги алгоритма MARCH, а кто-то закрепить и тренировать полученные знания ранее, – говорится на сайте игры.

Разработчики обещают обновлять контент и поддерживать проект, добавляя новые сценарии и геймифицируя процесс обучения для лучшего усвоения материала.

Трейлер игры – смотреть видео

LifesaverSIM доступна к загрузке бесплатно в магазинах AppStore и Google Play.