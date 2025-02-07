Новий дім daze

Оголошення про нового гравця з'явилось у соцмережах європейської організації OG. Тамір Токпанов замінить сапорта команди Метью "Ari" Вокера, якого перевели на лаву запасних наприкінці січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву кіберспортивного клубу.

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На початку лютого OG також повернули Себастьяна "Ceb" Дебса, який тепер став капітаном команди. Оновлений склад дебютує на відборі до турніру FISSURE Universe: Episode 4. Сам турнір повинен пройти з 22 березня по 30 березня 2025 року. На ньому розіграють 500 000 доларів.

Поточний склад OG тепер виглядає так:

Нуенґнара 23savage Тірамаханон. Тайланд.

Леон Nine Кирилін. Німеччина.

Себастьян Ceb Дебс. Франція.

Тамір daze Токпанов. Казахстан.

Цзянь xNova Вей Яп. Малайзія.

Нагадаємо, Тамір Токпанов прийшов у професійний кіберспорт у 2022 році. Більшість своєї кар'єри він провів у NAVI Junior, хоча також виступав за основну команду Natus Vincere у листопаді 2023 року.

OG дебютувала у 2015 році, дуже швидко вибившись у лідери й ставши однією з найпомітніших кіберспортивних організацій. У 2017 році команда перемогла на турнірі The Kyiv Major 2017, а згодом забрала перемоги на двох The International – у 2018 році та у 2019 році. Це зробило OG першою командою, яка виграла більше одного TI. Попри те, що команда зібрала здебільшого азійських гравців, вона вважається європейською, маючи тренера з Німеччини.

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