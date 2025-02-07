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Объявление о новом игроке появилось в соцсетях европейской организации OG. Тамир Токпанов заменит сапорта команды Мэтью "Ari" Уокера, которого перевели на скамейку запасных в конце января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление киберспортивного клуба.

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В начале февраля OG также вернули Себастьяна "Ceb" Дебса, который теперь стал капитаном команды. Обновленный состав дебютирует на отборе к турниру FISSURE Universe: Episode 4. Сам турнир должен пройти с 22 марта по 30 марта 2025 года. На нем разыграют 500 000 долларов.

Текущий состав OG теперь выглядит так:

Нуэнгнара 23savage Тирамаханон. Тайланд.

Леон Nine Кирилин. Германия.

Себастьян Себ Дебс. Франция.

Тамир daze Токпанов. Казахстан.

Цзянь xNova Вэй Яп. Малайзия.

Напомним, Тамир Токпанов пришел в профессиональный киберспорт в 2022 году. Большинство своей карьеры он провел в NAVI Junior, хотя также выступал за основную команду Natus Vincere в ноябре 2023 года.

OG дебютировала в 2015 году, очень быстро выбившись в лидеры и став одной из самых заметных киберспортивных организаций. В 2017 году команда победила на турнире The Kyiv Major 2017, а затем забрала победы на двух The International – в 2018 году и в 2019 году. Это сделало OG первой командой, которая выиграла более одного TI. Несмотря на то, что команда собрала в основном азиатских игроков, она считается европейской, имея тренера из Германии.

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