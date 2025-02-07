Колишній гравець NAVI Junior підписав контракт із відомою кіберспортивною командою
- Тамір "daze" Токпанов приєднався до кіберспортивної команди OG, замінивши Метью "Ari" Вокера.
- Оновлений склад OG дебютує на відборі до турніру FISSURE Universe: Episode 4, який проходитиме з 22 по 30 березня 2025 року.
Тамір "daze" Токпанов покинув команду NAVI Junior на початку грудня 2024 року, після того, як деякий час пробув у інактиві. Після цього він встиг засвітитись на тимчасовій основі в MOUZ та сербській Night Pulse. Здається, тепер він нарешті знайшов собі нову постійну команду.
Новий дім daze
Оголошення про нового гравця з'явилось у соцмережах європейської організації OG. Тамір Токпанов замінить сапорта команди Метью "Ari" Вокера, якого перевели на лаву запасних наприкінці січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву кіберспортивного клубу.
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На початку лютого OG також повернули Себастьяна "Ceb" Дебса, який тепер став капітаном команди. Оновлений склад дебютує на відборі до турніру FISSURE Universe: Episode 4. Сам турнір повинен пройти з 22 березня по 30 березня 2025 року. На ньому розіграють 500 000 доларів.
Поточний склад OG тепер виглядає так:
- Нуенґнара 23savage Тірамаханон. Тайланд.
- Леон Nine Кирилін. Німеччина.
- Себастьян Ceb Дебс. Франція.
- Тамір daze Токпанов. Казахстан.
- Цзянь xNova Вей Яп. Малайзія.
Нагадаємо, Тамір Токпанов прийшов у професійний кіберспорт у 2022 році. Більшість своєї кар'єри він провів у NAVI Junior, хоча також виступав за основну команду Natus Vincere у листопаді 2023 року.
OG дебютувала у 2015 році, дуже швидко вибившись у лідери й ставши однією з найпомітніших кіберспортивних організацій. У 2017 році команда перемогла на турнірі The Kyiv Major 2017, а згодом забрала перемоги на двох The International – у 2018 році та у 2019 році. Це зробило OG першою командою, яка виграла більше одного TI. Попри те, що команда зібрала здебільшого азійських гравців, вона вважається європейською, маючи тренера з Німеччини.
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