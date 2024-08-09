Талановитий геймер відтворив сцену з танцем Дедпула у Fortnite

Талановитий аніматор та шанувальник королівської битви Fortnite поєднав ці захоплення та створив дивовижний ролик, який повторює сцену з початковими титрами фільму Дедпул і Росомаха.

"Baby bye bye bye", – той, хто вже сходив на Дедпул і Росомаха в кіно, точно проспівав ці рядки. Сцена з танцем Вейда Вілсона вже стала культовою, а в мережі з'являється незчисленна кількість її варіацій.

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Танець Дедпула в Fortnite

Не забарилися зі своїми версіями й геймери.

Користувач соцмережі X під ніком Feraals, який є талановитим аніматором, поділився у себе на сторінці коротким роликом, що відтворює секвенцію з відомої сцени.

Дедпул танцює вправно навіть в іграх – дивитися відео

Творіння геймера зустріли ошелешливою хвилею похвали, а менше ніж за день відео набрало понад 2 мільйони переглядів та більш ніж 63 тисячі вподобань.

Тепер коментатори закликають ентузіаста не почивати на лаврах, а створити повну версію відомого танцю і ми своєю чергою сподіваємось, що він їх дослухається.