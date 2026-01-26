Що відомо про Neia?

Neia стала одним із найяскравіших молодих талантів європейської Tekken-сцени. Її зірковий час почався минулого року, коли вона взяла участь у низці великих турнірів і показала себе як гідна суперниця для досвідчених професіоналів. Зокрема, дівчина відзначилася на EVO France у Ніцці, де змагалася проти найсильніших бійців континенту, пише Esports.net.

Тепер вона представлятиме Team Vitality разом із корейським майстром Чоном "Jeondding" Санхьоном, який торік продовжив контракт з організацією на п'ять років, а також Реєм "KingReyJr" Есканіо. У складі команди також виступають провідні гравці Fatal Fury – H-DOPE, K-TOPE та CientifiKOF.

Перший серйозний успіх прийшов до Neia у червні 2025 року під час Kayane Session, що проходила у паризькій штаб-квартирі Team Vitality – V.Hive. Там юна гравчиня привернула увагу французької чемпіонки та контент-кріейторки Kayane, перемігши кількох сильних суперників і продемонструвавши впевнену гру.

У другій половині року її форма лише покращувалася. На Ultimate Fighting Arena у вересні вона посіла 13-те місце, а в жовтні на міжнародному турнірі EVO France зайняла 17-ту позицію, вибивши з боротьби декількох досвідчених учасників.

Але найкращий результат прийшов у грудні на Galaxian Explosion, де дівчина посіла четверте місце після виходу до топ-8 і перемоги над співвітчизником Жоржем "Jodd" Нгуенде, зазначає Liquipedia.

У 2026 році Neia має намір увійти до еліти найсильніших гравців Tekken 8 і довести, що її успіхи – не випадковість. Враховуючи досить малий вік, у неї є достатньо часу, аби створити власну легенду в світі кіберспорту та стати однією з найуспішніших гравчинь цієї дисципліни.