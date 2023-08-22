Звісно ж, мова передовсім про шанувальників хорорів, але не лише про них. Гра запропонувала свого роду переворот у цьому жанрі.
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Жертви починають гру, зв'язані в підвалі, і повинні знайти спосіб втекти. Однак вони повинні боротися зі Шкіряним обличчям, який ховається в підвалі разом з ними, поки вони намагаються вибратися.
Тим часом двоє інших членів сім'ї облаштовують свій захист нагорі. Гра неймовірно вимоглива з обох сторін і не дає нікому перевести подих.
Переваги "Техаської різанини"
- Декілька варіантів втечі – гра зовсім не є одноманітною, пропонуючи різні варіанти втечі для кожної з жертв. Вони мають можливість змінювати свою стратегію в кожній грі та вдавати, що зосереджені на одному виході, а хтось з членів сім'ї в цей час непомітно готуватиме інший.
- Гра сім'єю разом з друзями – це є величезною перевагою над схожими іграми, які дозволяють грати за одну сторону лише одному гравцеві. У "Техаській різні" ви можете шукати шляхи втечі разом зі своїми друзями.
- Взаємодія між сім'єю та жертвами – гра одразу ж дарує потужний тиск на обидві сторони одразу ж на початку гри. І гравцям доведеться вдало й швидко з ним впоратися, якщо вони прагнуть врятуватися від Шкіряного обличчя.
- Кінематографічне й атмосферне середовище – під час гри у вас одразу ж виникне відчуття, ніби ви потрапили в справжній фільм жахів. Ви одразу ж зануритеся у світ гри, ще навіть до її початку.
- Перевага веселощів над балансом – творці, схоже, не хотіли, щоб гру сприймали як занадто серйозну. Вони надали перевагу веселощам, тож вам не доведеться щоразу грати за найсильніших персонажів. Хоча кожен з них, звісно ж, має свої переваги.