Звісно ж, мова передовсім про шанувальників хорорів, але не лише про них. Гра запропонувала свого роду переворот у цьому жанрі.

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Жертви починають гру, зв'язані в підвалі, і повинні знайти спосіб втекти. Однак вони повинні боротися зі Шкіряним обличчям, який ховається в підвалі разом з ними, поки вони намагаються вибратися.

Тим часом двоє інших членів сім'ї облаштовують свій захист нагорі. Гра неймовірно вимоглива з обох сторін і не дає нікому перевести подих.

Переваги "Техаської різанини"