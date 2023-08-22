Конечно, речь прежде всего о любителях хорроров, но не только о них. Игра предложила своего рода переворот в этом жанре.
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Жертвы начинают игру, связанные в подвале, и должны найти способ убежать. Однако они должны бороться с Кожаным лицом, который скрывается в подвале вместе с ними, пока они пытаются выбраться.
Тем временем два других члена семьи обустраивают свою защиту наверху. Игра невероятно требовательна с обеих сторон и не дает никому перевести дыхание.
Преимущества "Техасской резни"
- Несколько вариантов побега – игра совсем не однообразна, предлагая разные варианты побега для каждой из жертв. Они имеют возможность изменять свою стратегию в каждой игре и делать вид, что сосредоточены на одном выходе, а кто-то из членов семьи в это время будет незаметно готовить другой.
- Игра семьей вместе с друзьями – это огромное преимущество над похожими играми, которые позволяют играть за одну сторону только одному игроку. В "Техасской разные" вы можете искать пути побега вместе со своими друзьями.
- Взаимодействие между семьей и жертвами – игра сразу же дарит мощное давление на обе стороны сразу же в начале игры. И игрокам придется удачно и быстро с ним справиться, если они стремятся спастись от Кожаного лица.
- Кинематографическая и атмосферная среда – во время игры у вас сразу же возникнет ощущение, что вы попали в настоящий фильм ужасов. Вы сразу погрузитесь в мир игры, еще даже до ее начала.
- Преобладание веселья над балансом – создатели, похоже, не хотели, чтобы игру воспринимали как слишком серьезную. Они предпочли веселье, так что вам не придется каждый раз играть за сильнейших персонажей. Хотя у каждого из них, конечно же, есть свои преимущества.