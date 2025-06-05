Чи дійсно те, що ми бачили в технічному демо The Witcher 4 є реальним ґеймплеєм

Технічна демонстрація The Witcher 4 на Unreal Engine 5 вразила глядачів неймовірною графікою, дизайном світу та деталізацією. Але майбутні гравці ставлять питання: чи дійсно це реальний ґеймплей, яким ми його побачимо в грі, чи просто заскриптований синематик?

Амбітна вітрина технологій

Технічне демо The Witcher 4, показане на PlayStation 5 у рамках заходу Epic's State of Unreal 2025, викликало гучний резонанс. Демонстрація, що працювала на Unreal Engine 5 зі стабільною частотою 60 кадрів в секунду, супроводжувала Цірі та її коня Келпі у подорожі через гірський регіон Ковір – нову ігрову зону, підтверджену CD Projekt. Особливу увагу привернули реалістичні анімації, велика щільність NPC у сценах – зокрема, епізод з 300 індивідуально анімованими персонажами на ринку – та загальна якість графіки, нехарактерна для поточного покоління консолей. Демо завершилося появою Лан-Ексетера – засніженої столиці Ковіру, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Попри видовищність, CD Projekt наголошує: усе показане – це не геймплей The Witcher 4, а лише демонстрація потенціалу технологій. Кінематографічний директор студії Каєтан Капусцінський пояснив, що метою проєкту було протестувати й показати технічні інструменти, які згодом стануть основою для гри.

За його словами, демо ілюструє амбіції студії, художній напрямок та можливості, що з'явилися завдяки співпраці з Epic Games. Але фінальна версія гри може суттєво відрізнятися – все, що було показано, ще може змінитися.

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Чи реалістична така продуктивність на PS5

Вайет Джонсон з Epic Games заявив, що продуктивність технічної демонстрації відповідає можливостям консолі – 60 кадрів в секунду з трасуванням променів можливі на базовій PS5. За його словами, ключ у правильному використанні ресурсу пристрою: паралельна обробка, оптимізація анімацій, нові рендерингові системи на кшталт Nanite та новий фреймворк анімацій.

Він підкреслив, що розробники змогли вичавити з апаратного забезпечення більше, ніж очікувалося, і це – результат глибокої оптимізації та нових підходів до роботи з рушієм.

Фанати серії ігор від CD Projekt вже Кілька днів іронізують, що ніяких 60 кадрів ми не побачимо, і що це не більше, ніж маркетинговий хід, який ніколи не стане реальністю.

Капусцінський визнав, що певні фрагменти демонстрації можуть вказувати на реальні аспекти гри: густі ліси з використанням Nanite, велика кількість NPC з індивідуальною поведінкою та взаємодією, деталізоване середовище й анімації, які задають вектор розвитку проєкту. Це все – технічний фундамент, з якого розробники планують будувати повноцінну гру.

Офіційно реліз The Witcher 4 очікується не раніше 2027 року. Попри демонстрацію на PS5, не виключено, що гра вийде і для майбутніх консолей, зокрема PS6 та нової Xbox. Однак лишається відкритим питання про Xbox Series S – консоль із меншою продуктивністю. Враховуючи, що GTA VI вийде на цій платформі, теоретично The Witcher 4 також може бути адаптована для неї.