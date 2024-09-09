Sony анонсувала технічну презентацію PlayStation 5, очікується анонс PS5 Pro

Компанія Sony Interactive Entertainment офіційно оголосила про проведення 10 вересня спеціальної технічної презентації, на якій, як очікується, буде представлено довгоочікувану PlayStation 5 Pro. Подія транслюватиметься на офіційному каналі PlayStation на YouTube о 18:00 за київським часом і триватиме дев'ять хвилин.

Презентацію проведе архітектор PS5 Марк Черні (Mark Cerny), який раніше вже демонстрував можливості оригінальної консолі у 2020 році, повідомляє Games 24.

А тим часом Чутки: GTA VI відкладено до 2026 року, а ПК версія вийде у 2027 році

Хоча в анонсі не було прямої згадки про PS5 Pro, захід обіцяє зосередитися на "PS5 та інноваціях в ігрових технологіях". Інсайдери індустрії та нещодавні чутки переконливо свідчать про те, що на заході буде представлено PS5 Pro, більш потужну версію поточної консолі.

Нещодавній тизер до 30-річчя PlayStation показав дизайн консолі, який багато хто вважає новою моделлю PS5 Pro, згідно з витоками від інсайдера Billbil-kun.



Ймовірний дизайн PS 5 Pro згідно з витоком / Фото Wccftech

А тим часом американське видання The Verge зазначає, що розробники ігор вже готують свої релізи до сумісності з PS5 Pro, з підтримкою ігор, що вийдуть після 16 вересня. Очікується, що оновлена консоль забезпечить вищу роздільну здатність, покращену частоту кадрів і розширені можливості трасування променів. Інсайдер Том Хендерсон також припустив, що PS5 Pro може з'явитися на полицях магазинів у листопаді.