Та є й помітна відмінність – майбутня гра використовує механіку метроідванія, яка передбачає ігрові "двері" між різними частинами відкритого світу.

Гра-близнючка Skyrim

Крім Testament: The Order of the High Human, студія Fairyship Games одночасно працює над Shame Legacy, вихід якої запланований вже на 30 травня 2023 року. Та схоже, що ці ігри абсолютно різні, адже Shame Legacy – це жахи на виживання.

У Testament: The Order of the High Human гравці візьмуть на себе роль Арана, який є охоронцем королівства та королем Високих Людей у пост-апокаліптичній фентезійній країні Тессара.

Розповідь розгортається після нищівної зради рідного брата Арана – Арви. Внаслідок цієї зради Аран виявляється позбавленим своїх колись грізних здібностей, а земля Тессара вражена натовпами грізних створінь.

Геймплей Testament: The Order of the High Human – дивіться відео

Нелінійний стиль розповіді гри стверджує, що він дозволить гравцям свободу формувати власні пригоди, роблячи вибір, який матиме реальні наслідки. Коли гравець досліджуватиме величезну землю Тессари, він зможе досліджувати території в навколишньому середовищі, які можуть приховувати предмети колекційних квестів і секрети.