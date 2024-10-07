Здійснив неможливе – кіберспортсмен першим у світі повністю пройшов Тетріс

Через 35 років після виходу всесвітньовідомої головоломки для NES, геймерові вдалося пройти Tetris в унікальний та "правильний" спосіб, який до цього вважався можливим лише в теорії.

Якщо у вас виникло дежавю, то не турбуйтеся, ми усе пояснимо.

До теми 13-річний геймер став першим у світі, хто "пройшов" легендарний Tetris

Геймер став першим кому вдалося досягти "справжнього" фіналу Тетріса

Майже рік тому 13-річний Вілліс Гібсон вже залишився в історії, як "перший у світі" геймер, який пройшов легендарну головоломку, але це виявилося лише розминкою.

Тоді Blue Scutti досяг 157 рівня, на якому код гри стає настільки нестабільним, що вона виходить з ладу – це довгий час вважалося єдиним можливим закінченням Тетріса. Але завжди існував ще один, суто теоретичний спосіб.

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Фанати гри вважали, що якщо якимось чином уникнути збою та дістатися до 255 рівня – гра закінчиться та почнеться з самого початку.

Цей процес назвали "Rebirth" ("Відродження") і він є справжньою кінцівкою головоломки, яка, втім вважалася неможливою без втручання штучного інтелекту чи будь-яких сторонніх програм.

Так було аж дотепер, допоки стример та професійний гравець у Tetris Майкл Артіага, більш відомий під ніком dogplayingtetris, не став першою людиною у світі, якій вдалося повністю пройти версію гри для NES без використання ШІ.

Момент неочікуваного тріумфу – дивіться відео

Геймер і сам не очікував, що йому підкориться це грандіозне досягнення, що яскраво видно з його реакції.

Окрім того, dogplayingtetris не зупинився просто досягши "Відродження", а продовжував грати аж поки вже в другому колі не дійшов до 91 рівня. Тобто загалом Майкл пройшов 346 рівнів гри за один сеанс, що є просто дивовижним досягненням.