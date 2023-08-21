Гра стала доступною для шанувальників лише 18 серпня. А вже через добу в неї зіграли понад 1 мільйон геймерів.

Також цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Texas Chain Saw Massacre

Реліз гри вже відбувся наприкінці тижня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та ПК. Розробкою розрахованого на багато користувачів екшен-хоррору займалася студія Sumo Digital. Проєкт також доступний передплатникам Game Pass.

У The Texas Chain Saw Massacre гравцям доведеться взяти під контроль трьох убивць і чотирьох жертв. Другим необхідно ховатися в тіні, а першим – знайти й вбити тих, хто вижив.

Релізний трейлер гри Texas Chain Saw Massacre: дивіться відео