Игра стала доступна для поклонников только 18 августа. А уже через сутки у нее сыграли более 1 миллиона геймеров.

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Texas Chain Saw Massacre

Релиз игры уже состоялся в конце недели на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Разработкой многопользовательского экшен-хоррора занималась студия Sumo Digital. Проект также доступен подписчикам Game Pass.

В The Texas Chain Saw Massacre игрокам придется взять под контроль троих убийц и четырех жертв. Вторым необходимо прятаться в тени, а первым – найти и убить выживших.

Релизный трейлер игры Texas Chain Saw Massacre: смотрите видео