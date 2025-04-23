The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered містить дещо абсолютно нове
- Bethesda Game Studios представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered з новими діалогами та покращеним звуковим супроводом.
- Обновлена версія зберігає знайомі всім фанатам оригінальні репліки NPC і пропонує нові відкриття навіть для досвідчених гравців.
- Ремастер включає всі доповнення, такі як Shivering Isles та Knights of the Nine, а також удосконалення, спрямовані на покращення ігрового досвіду.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не просто повертає класику – вона пропонує гравцям щось принципово нове. У матеріалі розповідаємо, чому ця версія не просто перевидання, а осучаснений досвід, гідний нової епохи.
Що нового
Bethesda Game Studios повністю розсекретила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 22 квітня і в той же день запустила продажі. Це масштабна переробка гри 2006 року, якої з нетерпінням чекали мільйони фанатів по всьому світу. Нарешті, оновлена версія вже тут після стількох чуток і домислів. Під час презентації розробники поділилися важливою новиною: для ремастера було записано велику кількість нових діалогів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming
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Це зроблено не лише для покращення загального звучання, а й для глибшого, точнішого відображення расового розмаїття в ігровому світі. Тепер персонажі мають автентичніші акценти, діалекти та репліки – те, чого не вистачало в оригіналі через технічні обмеження двадцятирічної давності.
За словами Bethesda, теперішні технології дозволили реалізувати задум, який свого часу залишився лише на рівні концепції. Кожна раса в ігровому світі отримала оновлену звукову палітру, що робить світ більш живим і переконливим.
Крім того, нові діалоги створюють більше простору для відкриттів. Навіть досвідчені гравці, які вивчили Oblivion уздовж і впоперек, знайдуть щось нове – неочікувані репліки, раніше не представлені в грі сцени та моменти.
При цьому Bethesda підкреслила: знайомі всім фанатам химерні й трохи безглузді репліки NPC залишилися недоторканими. Чи йдеться про ті самі "зламані" діалоги та напівсекретні фрази – невідомо. Але є всі шанси, що частина цього шарму залишилася в ремастері.
Дивіться трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere: відео
- Нагадаємо, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включає всі доповнення до гри – зокрема Shivering Isles та Knights of the Nine.
- Серед покращень – пришвидшений біг, спрощена стрільба з лука, а також інші удосконалення, спрямовані на поліпшення загального ігрового досвіду.
- Oblivion Remastered вже можна придбати на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та отримати в підписці Game Pass.
- Стандартне видання гри коштує 50 доларів, розширене – 60.
- Української мови немає.