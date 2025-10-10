Довгоочікувана The Elder Scrolls 6 отримає особливого персонажа, створеного на згадку про одного з найвідданіших прихильників серії. Його поява стала можливою завдяки неймовірним зусиллям фанатської спільноти та масштабній благодійній акції. Ця історія демонструє, як віртуальні світи можуть зберігати пам'ять про реальних людей.

Як це буде?

Спільнота шанувальників The Elder Scrolls об'єдналася задля благородної мети – увіковічнити пам'ять авторки Лоранни Пайрел, яка поза інтернетом насправді була чоловіком на ім'я Френк. Ця історія почалася з благодійного аукціону, організованого компанією Bethesda на користь фонду Make-A-Wish. Головним призом була унікальна можливість створити власного персонажа для нової частини знаменитої RPG-серії, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Представники Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), найбільшої онлайн-енциклопедії, присвяченої всесвіту гри, вирішили взяти участь в аукціоні. Їхньою метою було не просто додати випадкового NPC, а вшанувати пам’ять Лоранни Пайрел. Вона була ключовою фігурою в спільноті на початку 2000-х і авторкою рольової кампанії на форумі, яка настільки вразила розробників, що її елементи навіть були інтегровані в офіційну історію світу The Elder Scrolls одним зі сценаристів серії.

На жаль, Френк, який писав свої тексти й вигадував сюжетні ходи під віртуальним образом Лоранни, помер у січні 2023 року. Згідно з публікацією на Reddit, причиною стало неназване захворювання, яке за короткий час забрало його життя. Багато фанатів пам'ятають його історії, а для декого він узагалі став вікном у світ The Elder Scrolls.

На жаль, ставка спільноти UESP була перевершена анонімним учасником, який пожертвував понад 85 тисяч доларів і переміг у цьому змаганні, пише Game Rant. Здавалося, ідея провалилася. Однак у Bethesda були вражені відданістю фанатів і вирішили зробити безпрецедентний крок. Розробники самі зв’язалися з UESP і запропонували їм угоду: якщо спільнота зможе зібрати суму, що дорівнює переможній ставці, вони також отримають право створити пам'ятного персонажа.

Ця пропозиція надихнула фанатів. Завдяки спільним зусиллям UESP, іншого великого ресурсу The Imperial Library та багатьох інших творців контенту і шанувальників серії, необхідну суму вдалося зібрати. Команда UESP назвала цей шлях "неймовірним", адже все почалося з простого коментаря про можливу співпрацю, а переросло у масштабну кампанію.

Нещодавно представники UESP зустрілися з командою Bethesda, щоб обговорити та розробити дизайн персонажа. За їхніми словами, хоча спочатку вони відчували сильне хвилювання, зустріч пройшла чудово, і тепер вони з нетерпінням чекають того, як новий персонаж втілиться в майбутній The Elder Scrolls 6. Наразі невідомого, чи буде новий персонаж в образі Лоранни, чи виглядатиме як Френк.

Це не перший випадок, коли Bethesda вшановує своїх шанувальників у іграх. Раніше до The Elder Scrolls 6 додали NPC відомої літньої стримерки Ширлі Каррі, а в Skyrim з'явився персонаж Ерік Убивця (Erik the Slayer) на честь фаната. Проте така практика стає все більш рідкісною в ігровій індустрії через побоювання компаній щодо можливих репутаційних ризиків, якщо вшанована особа виявиться пов'язаною з якимись суперечливими подіями.