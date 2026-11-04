Bethesda показала назву і тизер The Elder Scrolls 6, але гру не варто чекати раніше 2030 року

Студія Bethesda Softworks нарешті офіційно розкрила повну назву та сеттинг довгоочікуваної рольової гри The Elder Scrolls 6. Проте фанатам не варто готуватися до швидкого релізу.

У рамках відеоролика, присвяченого 40-річчю Bethesda Game Studios, розробники показали новий відеоанонс майбутньої гри, інформує 24 Канал.

Перший повноцінний тизер та піски Хаммерфелла

Проєкт отримав офіційну підназву Sentinel, як і здогадувалися геймери кількома днями раніше.

У короткому тизері автори продемонстрували один із "стародавніх сувоїв", який з'являється з пісків пустелі Алік'р, що підтвердило чутки про місце дії гри в регіоні Хаммерфелл.

Столицею та найбільшим містом цього регіону є саме місто Сентінель. Окрім візуального ряду, ролик містить пророцтво мовця на ім'я Язар, жерця Молі королеви Ірадн.

Історично ці землі населяють редгарди, а події розгортаються в 206 році Четвертої ери – лише через 5 років після фіналу Skyrim.

Тизер гри: дивіться відео

Попри радісну звістку про назву та розкриту локацію, Bethesda відразу застерегла гравців, що до наступних новин мине чимало часу.

Так само на цей анонс відреагував відомий інсайдер і журналіст видання Bloomberg.

Вибачте, що мушу це сказати, але до виходу цієї гри все ще понад два роки,

– заявив Джейсон Шрайєр.

За даними джерел, повноцінне виробництво гри стартувало лише в жовтні 2023 року, коли команда завершила тривалу препродакшн-фазу.

Зараз проєкт перебуває на екваторі розробки, а створюють його на рушії Creation Engine 3.

За оптимістичними оцінками, реліз відбудеться не раніше кінця 2028 року, а реалісти радять чекати як мінімум 2030 року.