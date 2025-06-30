В The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered додали пістолет Glock

Модер CosmicBoogaloo подарував гравцям ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion нову зброю для боротьби з малими та великими ворогами. Тепер, окрім того, щоб рубати їх мечами чи стріляти з луків, можна використовувати пістолет.

Ентузіаст додав до гри функціональний пістолет Glock, наголосивши, що ця зброя не замінює жоден із наявних предметів і існує як повністю незалежний елемент, розповідає 24 Канал.

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Разом із пістолетом у ремастер TES IV Oblivion були додані боєприпаси та кобура. З погляду ігрового рушія, кобура функціонує як сагайдак, а кулі, ймовірно, формально вважаються стрілами.

За бажанням, пістолет можна замінити на луки замість того, щоб додавати його як окрему зброю. Однак у цьому випадку всі персонажі-лучники будуть озброєні Glock, що може призвести до перестрілок у грі, порушуючи атмосферу фентезійного світу.

Glock в The Elder Scrolls IV: Oblivion / Фото CosmicBoogaloo

У майбутньому моддер планує додати до ремастера TES IV Oblivion інші типи зброї. Наразі отримати Glock і боєприпаси можна за допомогою консольних команд: player.additem Glock 1 для пістолета та player.additem Bullet 100 для 100 куль.

Для встановлення модифікації потрібні додаткові інструменти та моди, зокрема:

UE4SS for OblivionRemastered,

UE4SS TesSyncMapInjector,

Runtime EditorIDs,

NL-Tag Remover,

Auto Hide Gear,

OblivionMods.

Модифікація та детальна інструкція з її встановлення, а також посилання на додаткові моди надані автором та розміщені на Nexus Modes.

А тим часом поповзли чутки, що Bethesda підготувала нові трейлери для The Elder Scrolls VI. Однак наразі їх показують лише всередині Microsoft.