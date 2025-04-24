Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion вразив навіть автора оригінальної гри

Оновлена версія культової рольової гри The Elder Scrolls IV: Oblivion, яка вийшла 22 квітня, здивувала не лише користувачів Steam, а й одного з авторів оригіналу – колишнього дизайнера Bethesda Game Studios Брюса Несміта.

В інтерв’ю виданню VideoGamer Несміт, який свого часу відповідав за створення квестів в Oblivion, зізнався, що ремастер перевершив усі його очікування, інформує 24 Канал.

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За словами розробника, він дізнався про плани Bethesda щодо перевидання лише за тиждень до релізу і припускав, що йдеться про звичайне оновлення текстур.

Але вони повністю переробили анімацію, перенесли гру на Unreal Engine, змінили прокачку, інтерфейс – торкнулися всіх елементів. Це колосальний обсяг роботи. Я не впевнений, що слово ‘ремастер’ адекватно передає суть,

– зазначив Несміт.

Він додав, що не знає, як саме класифікувати нову версію гри: на повноцінний ремейк вона не тягне, але і звичайним оновленням її не назвеш. "Найближче визначення, яке я можу запропонувати – Oblivion 2.0", – сказав розробник.

Несміт також зізнався, що пишається тим, що проєкт, до якого він долучився 20 років тому, досі здатен викликати інтерес: "У нашій індустрії небагато людей можуть сказати, що були частиною чогось подібного".

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, розроблений студіями Bethesda Game Studios та Virtuos, доступний на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S та в сервісі Game Pass. У Steam гра досягла піку в 182 тисячі одночасних гравців і отримує переважно позитивні відгуки.