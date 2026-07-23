Жертви заради стабільності

Після хвилі звільнень у компаніях Bethesda та ZeniMax, які входять до складу Xbox, команда розробників зіткнулася з серйозним дефіцитом робочих рук. Щоб знизити навантаження на тих, хто залишився, студія почала урізати функціонал, який раніше був звичним для гравців. Першим кроком стало видалення магазину Web Crown Store з офіційного сайту гри. Відтепер користувачі не можуть купувати ігрові предмети безпосередньо через браузер, пише GamesRadar.

Попри те, що можливість купувати ігрову валюту (крони) на сайті зберегли, для перегляду та придбання самих новинок гравцям тепер обов'язково потрібно заходити безпосередньо в гру. Це рішення стало прямим наслідком реструктуризації Microsoft, у межах якої роботу втратили 3 200 співробітників ігрового напряму.

Щоб допомогти впоратися з робочим навантаженням, ми вирішили видалити Web Crown Store з офіційного сайту elderscrollsonline.com,

– прокоментував ком'юніті-менеджер ESO Кевін Гболі на офіційному форумі.

Вплив на спільноту й контент

Проблеми зачепили не лише технічну частину, а й інформаційну підтримку проєкту. Офіційний блог гри, де раніше публікували детальні огляди нових товарів із високоякісними скріншотами, тепер працюватиме у спрощеному режимі. Замість розлогих описів гравцям пропонуватимуть лише марковані списки предметів.

Це рішення боляче вдарило по фанатських ресурсах, зокрема по порталу Unofficial Elder Scrolls Pages, який використовував ці зображення для наповнення своєї бази даних.

Команда, відповідальна за блог і ці скріншоти, не має можливості надавати їх у тому обсязі, як ми могли раніше,

– додав Кевін Гболі.

Ситуація навколо Bethesda залишається напруженою, оскільки скорочення торкнулися багатьох підрозділів. Хоча розробники обіцяють адаптуватися до нових умов, загальний стан справ свідчить про глибоку кризу всередині студії.

Окрім проблем з онлайн-грою, з'явилася інформація про скасування неанонсованого багатокористувацького шутера, над яким, імовірно, працювала команда MachineGames, відома за серією Wolfenstein.

Поки що студія намагається втримати The Elder Scrolls Online на плаву, але масштаби контенту та якість його подачі вже почали знижуватися.