Жертвы ради стабильности

После волны увольнений в компаниях Bethesda и ZeniMax, входящих в состав Xbox, команда разработчиков столкнулась с серьезным дефицитом рабочей силы. Чтобы снизить нагрузку на оставшихся сотрудников, студия начала сокращать функционал, к которому игроки привыкли. Первым шагом стало удаление магазина Web Crown Store с официального сайта игры. Отныне пользователи не могут покупать игровые предметы напрямую через браузер, пишет GamesRadar.

Несмотря на то, что возможность покупать игровую валюту (кроны) на сайте сохранили, для просмотра и приобретения самих новинок игрокам теперь обязательно нужно заходить непосредственно в игру. Это решение стало прямым следствием реструктуризации Microsoft, в рамках которой работу потеряли 3 200 сотрудников игрового направления.

Чтобы помочь справиться с рабочей нагрузкой, мы решили удалить Web Crown Store с официального сайта elderscrollsonline.com,

– прокомментировал комьюнити-менеджер ESO Кевин Гболи на официальном форуме.

Влияние на сообщество и контент

Проблемы затронули не только техническую часть, но и информационную поддержку проекта. Официальный блог игры, где ранее публиковались подробные обзоры новых товаров с высококачественными скриншотами, теперь будет работать в упрощенном режиме. Вместо обширных описаний игрокам будут предлагать только маркированные списки предметов.

Это решение больно ударило по фанатским ресурсам, в частности по порталу Unofficial Elder Scrolls Pages, который использовал эти изображения для наполнения своей базы данных.

Команда, ответственная за блог и эти скриншоты, не имеет возможности предоставлять их в том объеме, как раньше,

– добавил Кевин Гболи.

Ситуация вокруг Bethesda остается напряженной, поскольку сокращения коснулись многих подразделений. Хотя разработчики обещают адаптироваться к новым условиям, общее положение дел свидетельствует о глубоком кризисе внутри студии.

Помимо проблем с онлайн-игрой, появилась информация об отмене неанонсированного многопользовательского шутера, над которым, вероятно, работала команда MachineGames, известная по серии Wolfenstein.

Пока что студия пытается удержать The Elder Scrolls Online на плаву, но объем контента и качество его подачи уже начали снижаться.