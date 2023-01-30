The Hidden and Uknown – це неінтерактивний візуальний роман у Steam, який коштує 2 тисячі доларів і триває менше як 2 години. Розробник аргументував величезну ціну тим, що це було його право.

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Нові подробиці The Hidden and Uknown

Приєднавшись до списку часто дивних ігор на Steam зі смішними цінами, The Hidden and Unknown спочатку викликала хвилю інтересу саме своєю неймовірно високою ціною. Гра стала найдорожчою на платформі.

Втім, гру досі продовжують активно обговорювати в ЗМІ та соцмережах. Тож можна зробити висновок, що у випадку з The Hidden and Unknown вражає не лише ціна.

Тепер з'ясувалося, що гра розпочинається з дивного 8-хвилинного тексту, який неможливо пропустити. У ньому йдеться про те, що автор називає "людським циклом", розповідаючи дивні вигадки про те, що "сучасні західні чоловіки є жіночними, тоді як більшість західних жінок сьогодні є чоловічними".

Геймплей гри The Hidden and Unknown: дивіться відео

Розмовляючи з виданням Kotaku, розробник ThePro пояснив, що їхнє мислення, що стоїть за розробкою The Hidden and Unknown, полягало в тому, що він частково базувався на власному житті. Він переконаний, що "будь-хто, хто має легке життя, буде слабким".

До слова, раніше ми вже розповідали про найдорожчу на Steam гру he Hidden and Unknown. Щоправда, для українців вона коштує не 2 тисячі доларів, а "лише" 37 тисяч гривень.