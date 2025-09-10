Що відомо про фінальну стадію турніру?

Початкові етапи турніру, відомі як "The Road to The International", проходили з 4 по 7 вересня. У них взяли участь 16 команд з усього світу. За результатами напружених матчів групового етапу та стадії вибування визначилися вісім колективів, які пройшли до плей-оф. Ця фінальна частина, що власне і є The International, відбудеться з 11 по 14 вересня. Матчі прийматиме Barclays Arena в Гамбурзі, Німеччина, пише 24 Канал.

З групової стадії до плей-оф напряму вийшли три команди, які продемонстрували найкращі результати: Xtreme Gaming, BetBoom Team та Team Tidebound. Решта колективів змагалися в додатковому етапі на вибування. За підсумками цих матчів до фінальної стадії пройшли ще п'ять команд:

HEROIC.

Nigma Galaxy.

PARIVISION.

Tundra Esports.

Team Falcons.

Таким чином, саме ці вісім колективів продовжать боротьбу за чемпіонський титул у сітці плей-оф формату double-elimination.



Так виглядає посів турніру зараз / Фото Valve

Зазначимо, що найкращі показники зараз має Xtreme Gaming, хоча ніхто не очікував від неї такого прориву. Зараз команда має найвищий результат у голосуванні глядачів – 50,22% респондентів бачать її переможцем усього турніру. Це стало можливим завдяки її винятковій грі, адже вона єдина, хто не програв ще жодної зустрічі.

Де дивитися The International 2025?

Стежити за головною кіберспортивною подією року можна буде на кількох платформах. Офіційні англомовні трансляції матчів The International 2025 будуть доступні на YouTube.

Зазвичай Valve організовує кілька стрімів різними мовами, тож глядачі зможуть обрати коментаторів на свій смак. Як і раніше, в Україні трансляцію забезпечує студія Maincast. Ви можете слідкувати за анонсами на YouTube та Twitch.