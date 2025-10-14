Чому відбулася заміна і хто тепер змагатиметься?

Організатор турнірів ESL повідомив, що кіберспортивна команда MOUZ відмовилася від участі у другому дивізіоні DreamLeague Season 1 з "особистих причин", але конкретики наразі немає. Ця новина стала несподіванкою, адже свої перші матчі на турнірі команда мала зіграти вже 14 жовтня. Представники клубу MOUZ не надали офіційних коментарів щодо цієї ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Дивіться також NAVI перемогли росіян і пройшли до BLAST Slam V

Вакантне місце посів колектив Team Tea, очолюваний капітаном Акбаром "SoNNeikO" Бутаєвим з Узбекистану. Ця команда, до складу якої входить українець Максим "Shigetsu" Попадинець, Сакіс "dEsire" Картсампас із Греції та двоє росіян, не є дуже відомою. Вона існує щонайменше з літа 2024 року, провівши близько 30 матчів за два місяці. Поки що вона перемагала лише на невеликих турнірах, зокрема CCT Series 1.

Рішення MOUZ виглядає дуже дивним, враховуючи, що команда успішно пройшла відкриті кваліфікації до турніру, здолавши у фіналі колектив firebird. У спільноті з'явилися припущення, що відмова може бути пов'язана з насиченим графіком та успіхами в інших кваліфікаціях, через що команда ризикувала втратити набрані очки.

Хто ще з'явиться на турнірі?

У DreamLeague Division 2 Season 1 беруть участь дві українські команди – новий склад NAVI Junior (уже має три поразки і нуль перемог) та Passion UA (уже має дві перемоги і одну поразку).

Також виступають інші відомі команди, зокрема OG, яка, попри статус одного з фаворитів, розпочала змагання з однієї перемоги та однієї поразки.

Тим часом у групі A лідирує команда 1w Team, а в групі B перше місце посідає Pipsqueak+4.

Заміна MOUZ на Team Tea додає інтриги змаганню та дає шанс новому колективу проявити себе на великій сцені.

Що відомо про турнір?

DreamLeague Division 2 Season 1 проходить з 11 по 26 жовтня в онлайн-форматі, згідно з даними Liquipedia. Шістнадцять команд борються не лише за призовий фонд у розмірі 50 тисяч доларів, але й за чотири путівки на головний турнір – DreamLeague Season 27 з призовим фондом в 1 мільйон доларів. Для команд другого ешелону це чудова можливість проявити себе та потрапити у вищу лігу.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!