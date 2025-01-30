Байдужість та мало грошей: гравець Team Falcons розкритикував The International

Минулого тижня Valve оголосила дату й місце проведення The International 2025, тож тепер не лише ЗМІ, а й майбутні учасники повним ходом обговорюють турнір, який пройде у Гамбурзі восени. Не всі, як виявилось, задоволені ним. Наприклад, Sneyking, саппорт команди Team Falcons, скаржиться на те, що TI втратив свій престиж.

Наскільки все погано

Цзинцзюнь Ву поділився своєю думкою про якість турнірів The International в інтерв'ю FISSURE PLAYGROUND. За його словами, чемпіонат уже втратив свою актуальність через відсутність великого призового фонду і байдуже ставлення Valve, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore.

Дивіться також Valve оголосила дату й місце проведення The International 2025

Я особисто відчуваю, що престиж і глядацький інтерес до турніру знижуються. Не думаю, що Valve щось змінить. Вони не хочуть збільшувати призовий фонд, а кілька мільйонів доларів генерують менше ажіотажу, оскільки турнір зараз сприймається як ще одна подія,

– каже Sneyking.

The International і справді останніми роками отримує багато критики через те, що став нібито не таким цікавим, як раніше. Турнір фактично нічим не відрізняється від будь-якого іншого змагання. Навіть презентації нових героїв у фіналі раніше були більш ефектними й масштабними.

Його призовий фонд, який починався з відносно скромних 1 600 000 у 2011 році, доріс до шалених 40 мільйонів у 2021 році. Це підсадило гравців на голку великих грошей, тож коли нагороди почали з року в рік знижуватись, це багатьох розчарувало.

Торішній TI мав призовий фонд у 2 776 566 доларів, зменшившись на майже 370 000 доларів, порівняно з 2023 роком. У 2022 році загальні призові складали майже 19 мільйонів.

Кіберспортсмен Цзинцзюнь Ву також згадав більш давні турніри, порівнюючи їх із останніми. Він каже, що The International 2021 мав зовсім іншу атмосферу – хоча б тому, що для нього спеціально знімали цілий фільм під назвою True Sight. В цілому, здається, що Valve раніше була більше зацікавлена й готувала до турніру більше контенту, більше розваг, більше подій. Sneyking каже, що зараз у гравців стає все менше причин вважати TI престижним турніром.

Останній The International відбувся з 4 по 15 вересня 2024 року в Копенгагені, Данія. Наступний пройде з 11 по 14 вересня в Гамбурзі на арені Barclays.