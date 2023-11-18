Геймери вже деякий час спостерігають за очікуваною новою грою, оскільки минулого місяця в мережу просочилися деякі зливи щодо The Last of Us Part 2 Remastered. Тепер розробники вирішили поділитися офіційною інформацією.
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The Last of Us Part 2 Remastered
Розробники з Naughty Dog опублікували в соціальних мережах публікацію, яка містить трейлер The Last of Us Part 2 Remastered, а також оголошення про декілька нових функцій:
- новий ігровий режим roguelike під назвою "No Return",
- три ігрові рівні з коментарями розробників,
- вільна гра на гітарі.
Хедлайнером серед анонсованих новинок є режим виживання в стилі roguelike "No Return". У новому режимі буде декілька персонажів, яких можна розблокувати, а деякі з них ніколи раніше не були доступні в грі Last of Us. Режим виживання відбуватиметься в різних пам'ятних місцях протягом всієї гри.