Геймеры уже некоторое время наблюдают за ожидаемой новой игрой, поскольку в прошлом месяце в сеть проникли некоторые сливы относительно The Last of Us Part 2 Remastered. Теперь разработчики решили поделиться официальной информацией.

The Last of Us Part 2 Remastered

Разработчики из Naughty Dog опубликовали в социальных сетях публикацию, содержащую трейлер The Last of Us Part 2 Remastered, а также объявления о нескольких новых функциях:

новый игровой режим roguelike под названием "No Return",

три игровых уровня с комментариями разработчиков,

свободная игра на гитаре.

Хедлайнером среди анонсированных новинок есть режим выживания в стиле roguelike "No Return". В новом режиме будет несколько персонажей, которых можно разблокировать, а некоторые никогда раньше не были доступны в игре Last of Us. Режим выживания будет проходить в разных памятных местах на протяжении всей игры.