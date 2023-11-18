Геймеры уже некоторое время наблюдают за ожидаемой новой игрой, поскольку в прошлом месяце в сеть проникли некоторые сливы относительно The Last of Us Part 2 Remastered. Теперь разработчики решили поделиться официальной информацией.
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The Last of Us Part 2 Remastered
Разработчики из Naughty Dog опубликовали в социальных сетях публикацию, содержащую трейлер The Last of Us Part 2 Remastered, а также объявления о нескольких новых функциях:
- новый игровой режим roguelike под названием "No Return",
- три игровых уровня с комментариями разработчиков,
- свободная игра на гитаре.
Хедлайнером среди анонсированных новинок есть режим выживания в стиле roguelike "No Return". В новом режиме будет несколько персонажей, которых можно разблокировать, а некоторые никогда раньше не были доступны в игре Last of Us. Режим выживания будет проходить в разных памятных местах на протяжении всей игры.