Станом на зараз The Last of Us є одним з найбільш впізнаваних відеоігрових брендів, а свіженький серіал від HBO лише посилив інтерес людей до ігрового оригіналу.

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Саме тому, здавалося б, що в інтересах студії Naughty Dog було б випустити версію на ПК якомога швидше, аби новоявлені шанувальники, під враженнями від серіальної адаптації, змогли придбати гру та принести розробникам ще більше прибутків.

Попри це, з'явилася офіційна інформація від компанії про відкладання релізу на більш як три тижні.

Отож, тепер замість 3 березня гра вийде у Steam та Epic Games Store трохи пізніше, а саме 28 числа того ж місяця.

Втім, розробники обіцяють, що цей час лише піде на користь проєкту, адже протягом нього вони планують "відполірувати" продукт до ідеального стану.

З огляду на кількість шанувальників, що стрімко росте, можливо й справді варто взяти додатковий час на оптимізацію аби забезпечити найкращий ігровий досвід для людей, що вперше зустрінуться з віртуальними версіями Джоела та Еллі.

Зауважте, останній епізод серіалу "Останні з нас" вийде 12 березня.