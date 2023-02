Після першого випуску The Last of Us стала однією з найулюбленіших ігор усіх часів, і її репутація з часом тільки зростає. Незабаром гра стане доступною для абсолютно нової аудиторії, коли The Last of Us вийде на ПК.

Джоел несподівано залишив Еллі

На відео можна побачити, як Джоел силою проривається через двері та забарикадує їх за собою, залишаючи Еллі в попередній кімнаті саму.

Це, очевидно, не канон, оскільки стосунки Джоела та Еллі є центральними для The Last of Us. Зрештою, неймовірне зображення їхніх стосунків є однією з причин, чому франшизу настільки добре спримають протягом багатьох років, а їхні злети та падіння створили дивовижну емоційну основу для The Last of Us.

Геймер розповів, що ця розлука була лише тимчасовою. Невдовзі після того, як він зняв відео, Еллі так само несподівано з'явилась нізвідки.

Класика Naughty Dog зараз переживає величезне відродження завдяки шаленому успіху телешоу The Last of Us. Минуло багато часу, щоб серіал нарешті вийшов у світ, але, шанувальники, схоже, вважають, що очікування того вартувало.