Американець роками зберігав удома раритетну гру, а тепер може продати її за 700 000 доларів

22-річний каліфорнієць десятиліттями зберігав у своїй родині запечатану копію першого видання The Legend of Zelda для Nintendo Entertainment System. Тепер на аукціоні він може отримати за неї понад 700 тисяч доларів.

Сьогодні ми рухаємося до дедалі більшого оцифровування. Деякі студії випускають свої ігри лише в цифровому вигляді, виробники комп'ютерів та консолей перестають встановлювати дисководи в свої пристрої, а користувачам набагато зручніше завантажити щось у Steam, Epic Games чи інших інтернет-магазинах, ніж іти до офлайнового. Це лише одна з причин, чому старі ігри на фізичних носіях стають такими цінними.

Дивіться також Ця гра у шість разів обійшла Diablo IV за одночасним онлайном і не справляється з навантаженням

700 000 доларів за гру

22-річний каліфорнієць на ім'я Кіро нещодавно натрапив на раритетну гру в себе вдома. Копія "Легенди про Зельду" була випущена у 1987 році й відтоді так і не була розпакована. Купили її у вже неіснуючому універмазі Fedco за 29,87 долара, що сьогодні з урахуванням інфляції становило б 82,92 долара.

Власник ледь не віддав її за відносно жалюгідні 17 000 доларів, перш ніж її офіційно оцінили. Він спочатку виставив її на eBay, де торгує колекційними кросівками та рідкісними ляльками Барбі, щоб перевірити, чи зможе отримати за неї трохи грошей. Гра швидко продалася, але за лічені хвилини почало надходити більше пропозицій.

Одразу кілька людей написали мені повідомлення на eBay. Один хлопець запропонував приїхати до мене й дати мені 30 000 доларів готівкою,

– каже Кіро.

Він швидко скасував продаж і зняв оголошення з аукціону. Хлопець зрозумів, що у нього в руках щось особливе, але не знав, наскільки цінна ця річ. Так було доти, доки він не отримав повідомлення від колекціонера, який повідомив, що ця копія The Legend of Zelda – з найпершого тиражу гри, що робить її більш ніж рідкісною. Протягом двох тижнів Кіро поїхав з Флориди, щоб професійно оцінити гру, до Техасу, щоб зустрітися з міжнародним аукціонним домом Heritage Auctions і домовитися про її продаж. Там гру оцінили в 700 000 доларів.

Востаннє гра OG Zelda виставлялася на подібний аукціон у липні 2021 року. Тоді запечатану копію гри продали за 870 000 доларів. Оцінка того лота була трохи вищою, ніж у Кіро, але в будь-якому випадку, надраритетна гра отримає кілька пропозицій, які в результаті можуть перевершити не лише початкову ціну, а й колишнього рекордсмена.