Epic Games Store безкоштовно роздаватиме одну з найкращих RPG останніх років

Інсайдерам вдалося дізнатися наступну гру, яку можна буде отримати безкоштовно в Epic Games Stor вже з 4 квітня 2024 року. Новина неабияк потішить шанувальників жанру RPG.

EGS продовжує балувати геймерів безплатними іграми й вже 4 квітня всі охочі користувачі ПК зможуть отримати у свою бібліотеку відому космічну RPG від Obsidian Entertainment.

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За словами надійного інсайдера під ніком billbil-kun, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition – можна буде безплатно забрати у свою колекцію з 4 по 11 квітня.

Гра 2019 року виходу пропонує геймерам поринути у пригоди, створивши власного персонажа та відправившись досліджувати мальовничі, проте небезпечні, колонії на різних планетах всесвіту.

, окрім ПК гра також доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch.

Як і всі проєкти Obsidian, The Outer Worlds пропонує велику свободу вибору, а гравцеві доводиться приймати чимало різних рішень, що впливають на навколишній світ та персонажів.

Проєкт також відомий своєю гумористичною складовою, глибокою сюжетною лінією і можливістю вирішувати завдання різними способами, що створює унікальний досвід для кожного гравця.

Трейлер гри – дивитися відео

The Outer Worlds є однією з найкращих RPG за останнє десятиліття, що підтверджують її оцінки на metacritic – 7.9/10 від геймерів та 85/100 від критиків.

Отож, якщо ви ще не грали в цей проєкт Obsidian Entertainment, то EGS зовсім скоро підкине вам непогану нагоду це виправити.