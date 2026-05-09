Frogwares представила новий трейлер The Sinking City 2 – гра змінить підхід до геймплею

Українська студія Frogwares показала видовищний трейлер The Sinking City 2. Сиквел детективної гри суттєво змінить підхід до ігрового процесу.

Сиквел The Sinking City стане зовсім іншою грою, оскільки розробники вирішили суттєво змінити ігровий процес, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про The Sinking City?

Натхненний творами Говарда Лавкрафта горор вийшов у світ в 2019 році та розповів історію приватного детектива Чарльза Ріда, який розслідував надприродні події у затопленому місті Окмонт, йдеться на сайті Frogwares.

Гра отримала непогану реакцію публіки. Критики поставили їй 71/100, а рейтинг від геймерів склав 6.1/10 (версія для ПК), за версією metacritic.

Найбільше похвали проєкт отримав за сюжетну складову, "лавкрафтівський" вайб та механіки розслідування.

Знайшлося місце й для критики, оскільки проєкт не вразив бойовою системою та мав чимало технічних проблем.

Унікальне поєднання детективного геймплею та елементів міфології Ктулху в The Sinking City заінтригує шанувальників творів Г. Ф. Лавкрафта, навіть якщо певні недоліки зрештою завадять їй справді запам'ятатися як найкращій грі про Ктулху з коли-небудь створених,

– зазначають у виданні Ragequit.gr.

Хоча гра часом і дратує, захопливі історії, захоплююче оточення та пам'ятні персонажі в The Sinking City роблять її однією з найкращих ігор з лором Ктулху,

– вважають в IGN.

Які зміни чекають на геймерів у сиквелі?

Схоже, що врахувати зауваження Frogwares постараються в сиквелі, новий трейлер якого студія випустила 7 травня.

У ньому можна побачити все ту ж гнітючу атмосферу та химерних потвор, створених за мотивами творів Лавкрафта на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Місцем дії стане похмуре містечко Аркгем, перетворене на руїни містичною силою. В ролі протагоніста виступить Келвін Рафферті, який спробує врятувати свою кохану з таємничого сну, в який та потрапила через його власну необережність.

Якщо атмосфера сиквелу цілком нагадує оригінал, то зовсім іншим видається ігровий процес майбутньої новинки.

Як зазначили самі розробники в коментарі для gamedev.dou.ua, вони вирішили зробити більший акцент на бойовій системі та механіках "виживання", дещо відійшовши від детективної складової у бік класичної формули горор-ігор.

Ми змістили акцент на бої та дослідження, проте розслідування залишається важливим аспектом. Це історія більш особиста для головного героя, але вона зберігає притаманний нам стиль "сірої моралі" та лавкрафтівського духу,

– говорить Олександр Гресько, керівник розробки у Frogwares.

У Frogwares обіцяють, що гравцям доведеться економити ресурси, завбачливо обирати спорядження та робити чимало важких рішень, які впливатимуть на сюжет.

Коли вийде гра?

Реліз The Sinking City 2 планується вже влітку 2026 року і цілком зрозуміло, що в грі буде присутня українська локалізація.

Проєкт вийде на PS5, Xbox Series X|S та ПК, а просто зараз її вже можна додати в список бажаного в Steam.