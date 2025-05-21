Стратегія про виживання селища на спині гігантської істоти виходить із раннього доступу

Студія Stray Fawn з Цюриха офіційно оголосила дату повного релізу своєї фентезійної містобудівної стратегії The Wandering Village. Разом із новиною розробники опублікували новий трейлер, який демонструє оновлений геймплей.

The Wandering Village стала доступною в ранньому доступі Steam ще восени 2022 року, а влітку 2023-го проєкт також з’явився в Game Preview на Microsoft Store та консолях Xbox One і Xbox Series X|S, одночасно з релізом великого Ocean Update, нагадує 24 Канал.

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Повноцінний реліз гри запланований на 17 липня 2025 року. Вона одночасно вийде на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а також на Nintendo Switch.

Наразі The Wandering Village коштує 25 доларів, проте акційна знижка в 30% діє лише до 27 травня. Після цього ціна зросте до 30 доларів.

Події гри розгортаються на спині величезної істоти, на ім'я Онбу. Це останній притулок людей, яким вдалося вижити після того, як планету вкрили отруйні спори.

Завданням гравця є побудова функціонального поселення, забезпечення мешканців усім необхідним, адаптація до мінливих умов та налагодження стосунків з Онбу – як у ролі союзника, так і в статусі паразита.



Розбудова поселення на спині Онбу – головне завдання гравця / Фото Stray Fawn

The Wandering Village поєднує елементи будівництва поселення, виживання, роуглайку та сюжетного режиму. Також у грі реалізована функція перетворення тексту в мову. Серед головних джерел натхнення розробники називають аніме "Навсікая з Долини вітрів" від студії Ghibli.

До речі, нещодавно на різних платформах вийшла ще одна доволі незвична гра – The Precinct – симулятор поліцейського з відкритим світом. Тут гравці повинні патрулювати місто, розслідувати злочини та виконувати структуровані завдання.