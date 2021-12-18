Напевно, майже всі геймери зустрічали в іграх дуже жадібних торговців, які готові забрати все до останньої копійки. Такі персонажі повністю використовують свою монополію на ринку, а також виставляють космічні ціни на речі, які вони щойно купили в гравця.

Актуально Масштабні новорічні розпродажі та безплатні ігри: найкращі пропозиції за останній тиждень

Зустрічалися з таким торговцями й аналітики з британського порталу Money, які провели цікаве дослідження на цю тему. Вони проаналізували економічну складову найпопулярніших рольових відеоігор, а потім склали топ проєктів з найжадібнішими торговцями. Для цього аналітики порівнювали різницю між ціною продажу та купівлі певного товару в конкретного продавця. Тобто вони визначали рівень націнки.

Виявилося, що найжадібніших торговців можна знайти у відеогрі The Witcher 2: Assassins of Kings, а загалом в їхній топ потрапила вся ця трилогія. Аналітики відзначають, що гравці в другу частину зіштовхуються з середньою націнкою в 1783%. А найбільшу ціну місцеві продавці виставляють на зброю (лідер за цим показником) та обладунки. Наприклад, темерський меч, який ви продали торговцю за 16 оренів, можна викупити лише за 376 оренів.

Топ відеоігор з найжадібнішими торговцями:

The Witcher 2 – 1783% Nioh – 1337% Nioh 2 – 1233% Kingdoms of Amalur – 1196% Bloodborne – 955% Greedfall – 949% The Witcher 3 – 899% Fallout 4 – 784% Skyrim – 770% Mass Effect – 586%

Також дуже жадібних продавців можна знайти в дилогії NiOh, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning та Bloodborne. Цікаво, що остання є рекордсменом за показником націнки на лікувальні товари – 2150%. А от найчесніші продавці живуть у всесвіті Final Fantasy VII. Річ у тім, що за свою роботу місцеві торговці взагалі не отримують прибутків. Вони продають товари за ту ж ціну, яку заплатили за них.

Наостанок варто відзначити, що з повною версією цього топу (25 ігор) можна ознайомитися на сайті Money. Також там можна знайти детальну інформацію про націнку на конкретний вид товару.

Торговці з найгіршими пропозиціями / Фото з сайту Money