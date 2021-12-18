Наверное, почти все геймеры встречали в играх очень жадных торговцев, готовых забрать все до последней копейки. Такие персонажи полностью используют свою монополию на рынке, а также выставляют космические цены на вещи, которые они только что купили у игрока.
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Встречались с такими торговцами и аналитики из британского портала Money, которые провели интересное исследование на эту тему. Они проанализировали экономическую составляющую самых популярных ролевых видеоигр, а затем составили топ проектов с самыми жадными торговцами. Для этого аналитики сравнивали разницу между ценой продажи и покупки определенного товара у конкретного продавца. То есть они определяли уровень наценки.
Оказалось, что самых алчных торговцев можно найти в видеоигре The Witcher 2: Assassins of Kings, а в целом в их топ попала вся эта трилогия. Аналитики отмечают, что игроки во вторую часть сталкиваются со средней наценкой в 1783%. А наибольшую цену местные продавцы выставляют на оружие (лидер по этому показателю) и доспехи. Например, темерский меч, который вы продали торговцу за 16 оренов, можно выкупить только за 376 оренов.
Топ видеоигр с самыми жадными торговцами:
- The Witcher 2 – 1783%
- Nioh – 1337%
- Nioh 2 – 1233%
- Kingdoms of Amalur – 1196%
- Bloodborne – 955%
- Greedfall – 949%
- The Witcher 3 – 899%
- Fallout 4 – 784%
- Skyrim – 770%
- Mass Effect – 586%
Также очень алчных продавцов можно найти в дилогии NiOh, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning и Bloodborne. Интересно, что последняя является рекордсменом по показателю наценки на лечебные товары – 2150%. А вот самые честные продавцы живут во вселенной Final Fantasy VII. Дело в том, что за свою работу местные торговцы вообще не получают прибыли. Они продают товары по той же цене, которую заплатили за них.
Напоследок стоит отметить, что с полной версией этого топа (25 игр) можно ознакомиться на сайте Money. Также там можно найти подробную информацию о наценке на конкретный вид товара.
Торговцы с самыми худшими предложениями / Фото с сайта Money