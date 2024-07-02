Модер повернув у The Witcher 3 скасований фінал: про що він розповідає

Комп'ютерні ігри вже багато років мають кілька фіналів, а деякі можуть похвалитися десятками або й сотнями варіацій. У третьому "Відьмаку" їх 36, але виявляється, що розробники також дещо видалили.

Нова стара кінцівка

Ютубер поділився відео, в якому детально розповідає про реставровану сцену, яку модер Glassfish додав до The Witcher 3: Wild Hunt після завершення оригінальної сюжетної лінії гри.

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Гра закінчується тим, що Геральта виводить із бою з Ередіном Йеннефер. Однак у доданій катсцені Геральт прокидається в наметі, де його лікують двоє цілителів, які роблять ставки на його виживання. Згодом він залишає лікарню і розмовляє з Йеннефер, діалог з якою змінюється залежно від того, чи має він стосунки з нею, чи з іншою чаклункою, Трісс. Незалежно від того, з ким зустрічався Геральт в оригінальній грі, ви можете запитати, де Цирі або хто виграв війну.

Нова сцена, яку можна додати за допомогою мода: відео

Розширена кінцівка продовжується ще більшою кількістю видаленого контенту, включаючи присутність Ґеральта на похоронах Краха, його зустріч з Ложею чаклунок та навіть зраду Йеннефер, яка зраджує Ложу, щоб урятувати Цірі.

Неясно, чому CD Projekt Red передумала включати зраду Йеннефер у фінальну гру. Glassfish знайшов цей контент у файлах гри. Компанія вирішила не включати їх у сюжет, але і збірки так і не видалила.

Відновлення видаленого контенту стало можливим завдяки тому, що у травні CD Projekt Red випустила інструмент для модифікації REDkit для ПК-версії The Witcher 3: Wild Hunt. Компанія анонсувала цей інструмент минулого року, щоб дозволити гравцям вдихнути нове життя в гру будь-яким способом. Раніше REDkit був випущений для The Witcher 2. Найближчим часом очікується маса різноманітних модів для третього "Відьмака" – нові території, завдання, предмети, вороги та інше.