The Last of Us: Part II вийшла на перше місце у рейтингу найтитулованіших відеоігор в історії. Цей проєкт отримав найбільшу кількість перемог у номінації "Гра року".

Джерело: Game of the Year Tracker

Підрахунок кількості перемог у номінації "Гра року" проводиться порталом Game of the Year Tracker. На цьому сайті облік ведеться ще з 2003 року, а його представники збирають інформацію від провідних видань зі всього світу.

Рейтинг найтитулованіших відеоігор в історії

The Last of Us Part II (2020 рік) – 261 нагорода The Witcher 3: Wild Hunt (2015 рік) – 260 нагород The Last of Us (2013 рік) – 254 нагороди The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 рік) – 227 нагород The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 рік) – 223 нагороди God of War (2018 рік) – 208 нагород Uncharted 4: A Thief's End (2016 рік) – 173 нагороди Grand Theft Auto V (2013 рік) – 160 нагород Red Dead Redemption 2 (2018 рік) – 147 нагород Dragon Age: Inquisition (2014 рік) – 134 нагороди

Це не остаточний варіант цього рейтингу, бо деякі видання ще не опублікували свої підсумки 2020 року. Але їх рішення може лише вплинути на кількість нагород у The Last of Us Part II, бо в інших проєктів вже немає шансів отримати перемогу у номінації "Гра року". Відеогра The Witcher 3: Wild Hunt очолювала цей рейтинг дуже тривалий час, але у 2020 році змушена була поступитися першим місцем.

Третю сходинку дуже впевнено утримує ще один проєкт від Naughty Dog – The Last of Us. Також у топ потрапила гра Uncharted 4: A Thief's End, яка також розроблювалася цієї студією. Напевно, у Naughty Dog найбільша кількість нагород у номінації "Гра року".

Варто відзначити, що The Last of Us Part II отримала 169 нагород у номінації "Гра року" від критиків, а 92 – від геймерів. Статистика розподілу голосів для відеогри The Witcher 3: Wild Hunt подібна: 172 на 88. Також важливо, що кількість нагород, які враховують представники цього порталу також не особливо відрізняється (400 у середньому).

The Last of Us Part II стала найтитулованішою відеогрою в історії / світлина з порталу The Ringer