The Last of Us: Part II вышла на первое место в рейтинге самых титулованных видеоигр в истории. Этот проект получил наибольшее количество побед в номинации "Игра года".

Источник​: Game of the Year Tracker

Подсчет количества побед в номинации "Игра года" проводится порталом Game of the Year Tracker. На этом сайте учет ведется еще с 2003 года, а его представители собирают информацию от ведущих изданий со всего мира.

Актуально 300 игровых персонажей и 23 планеты: первые детали о LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Рейтинг самых титулованных видеоигр в истории

The Last of Us Part II (2020 год) – 261 награда The Witcher 3: Wild Hunt (2015 год) – 260 наград The Last of Us (2013 год) – 254 награды The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 год) – 227 наград The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 год) – 223 награды God of War (2018 год) – 208 наград Uncharted 4: A Thief's End (2016 год) – 173 награды Grand Theft Auto V (2013 год) – 160 наград Red Dead Redemption 2 (2018 год) – 147 наград Dragon Age: Inquisition (2014 год) – 134 награды

Это не окончательный вариант этого рейтинга, потому что некоторые издания еще не опубликовали свои итоги 2020 года. Но их решение может только повлиять на количество наград в The Last of Us Part II, потому что в других проектов уже нет шансов одержать победу в номинации "Игра года". Видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt возглавляла этот рейтинг очень длительное время, но в 2020 году вынуждена была уступить первое место.

Третью строчку очень уверенно удерживает еще один проект от Naughty Dog – The Last of Us. Также в топ попала игра Uncharted 4: A Thief's End, которая также разрабатывалась этой студией. Наверное, в Naughty Dog наибольшее количество наград в номинации "Игра года".

Стоит отметить, что The Last of Us Part II получила 169 наград в номинации "Игра года" от критиков, а 92 – от геймеров. Статистика распределения голосов для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt подобная: 172 на 88. Также важно, что количество наград, которые учитывают представители этого портала также не особо отличается (400 в среднем).

The Last of Us Part II стала самой титулованной видеоигрой в истории / фотография с портала The Ringer