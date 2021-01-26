The Witcher 3: Wild Hunt уже на второй строчке: известно самую титулованную видеоигру в истории
The Last of Us: Part II вышла на первое место в рейтинге самых титулованных видеоигр в истории. Этот проект получил наибольшее количество побед в номинации "Игра года".
Источник: Game of the Year Tracker
Подсчет количества побед в номинации "Игра года" проводится порталом Game of the Year Tracker. На этом сайте учет ведется еще с 2003 года, а его представители собирают информацию от ведущих изданий со всего мира.
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Рейтинг самых титулованных видеоигр в истории
- The Last of Us Part II (2020 год) – 261 награда
- The Witcher 3: Wild Hunt (2015 год) – 260 наград
- The Last of Us (2013 год) – 254 награды
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 год) – 227 наград
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 год) – 223 награды
- God of War (2018 год) – 208 наград
- Uncharted 4: A Thief's End (2016 год) – 173 награды
- Grand Theft Auto V (2013 год) – 160 наград
- Red Dead Redemption 2 (2018 год) – 147 наград
- Dragon Age: Inquisition (2014 год) – 134 награды
Это не окончательный вариант этого рейтинга, потому что некоторые издания еще не опубликовали свои итоги 2020 года. Но их решение может только повлиять на количество наград в The Last of Us Part II, потому что в других проектов уже нет шансов одержать победу в номинации "Игра года". Видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt возглавляла этот рейтинг очень длительное время, но в 2020 году вынуждена была уступить первое место.
Третью строчку очень уверенно удерживает еще один проект от Naughty Dog – The Last of Us. Также в топ попала игра Uncharted 4: A Thief's End, которая также разрабатывалась этой студией. Наверное, в Naughty Dog наибольшее количество наград в номинации "Игра года".
Стоит отметить, что The Last of Us Part II получила 169 наград в номинации "Игра года" от критиков, а 92 – от геймеров. Статистика распределения голосов для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt подобная: 172 на 88. Также важно, что количество наград, которые учитывают представители этого портала также не особо отличается (400 в среднем).
The Last of Us Part II стала самой титулованной видеоигрой в истории / фотография с портала The Ringer
The Last of Us Part IIВидеоигра, разработанная студией Naughty Dog, которая вышла в июне 2020 года эксклюзивно для PS4. В этой игре человечество было поражено смертельным грибком, а большая часть населения вымерла или превратилась в зомби. События разворачиваются через 5 лет после приключений, которые пережили протагонисты в первой части. Главной героиней вновь стала Элли, а Джоэл выступает персонажем второго плана. Игра The Last of Us Part II получила всеобщее признание среди игровой прессы и геймеров, высокие оценки и множество наград.
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