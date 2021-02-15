The Witcher 3 на PlayStation 1: ентузіаст відтворив відому сцену з Геральтом у ванній – відео

Шанувальник The Witcher 3: Wild Hunt зробив демейк відомої сцени із цієї відеогри. Він показав, як виглядала б варіація цієї гри на консолі PlayStation 1.

Відеогра The Witcher 3: Wild Hunt вийшла ще у 2015 році, але ще досі має попит серед геймерів та навіть потрапляє у різноманітні топи продажів. Для цієї відеогри створюють численні модифікації, які поліпшують графіку чи оновлюють текстури. Але автор ютуб-каналу Anders Lundbjörk вирішив зробити все навпаки, бо випустив своєрідний демейк однієї сцени із цієї гри.

Цікаво Піксельна та атмосферна: Horizon Zero Dawn запустили у 72p на відеокарті 2014 року – відео

Всі шанувальники The Witcher 3: Wild Hunt повинні пам'ятати вступну сцену, у якій Геральт приймає теплу ванну у Каер Морені. Варіація Anders Lundbjörk майже у точності повторює початок гри, щоправда, вона відтворена у стилістиці проєктів для PlayStation 1. Одразу помітно, що об'єктів у кадрі дуже мало, бо у ті часи ця консоль не могла похвалитися гарною деталізацією. Геральта та Йеннефер впізнати також важко, бо їх моделі дуже спрощені та не вражають своїм виглядом.

Загалом ця варіація виконана у дусі того часу та виглядає як відеогра, яка вийшла у дев'яностих роках. Користувачам така варіація цієї сцени дуже сподобалася та вже зібрала понад 50 тисяч переглядів. Відзначимо, що у роботі Anders Lundbjörk є навіть свій сюжет, хоча й простий. Геральт полюбляє грати у відеогру Gwent: The Witcher Card Game, а після чергової сварки із Йеннефер, відомий відьмак опиняється у водоймі (болоті) разом з утопцями.

Зазначимо, що автор ютуб-каналу Anders Lundbjörk вже не вперше створює подібні демейки у стилістиці проєктів для PlayStation 1. Раніше він випускав схожі відео за мотивами відеоігор The Elder Scrolls IV: Oblivion та Cyberpunk 2077. З усіма його роботами можна ознайомитися за цим посиланням.

The Witcher 3: Wild Hunt у стилістиці відеоігор для PlayStation 1 – відео