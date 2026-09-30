Можете бути спокійними – ремейк The Witcher 3 не прибрав з гри легендарну мемну модельку голуба

Реліз оновленої версії The Witcher 3 збурив спільноту фанатів через побоювання, що розробники виправляють культову графічну деталь. Виявилося, що CDPR люб'язно залишили мем з голубом в грі.

Геймери злякалися втрати знаменитих кумедних птахів, які стали одним з символів оригінальної гри 2015 року, повідомляє gamesradar+.

Голуб на місці – і він прекрасніший, ніж будь-коли

Перевидання культової RPG від CD Projekt Red принесло розширені можливості, покращену бойову систему, оновлені дерева навичок та нові маркери квестів.

Попри численні поліпшення, одну з найбільш бурхливих хвиль обговорення серед фанатів викликала доля кумедних низькополігональних голубів із оригіналу 2015 року.

У соцмережі X та на платформі Reddit геймери почали активно поширювати порівняльні знімки, побоюючись зміни мемних пташок на нові деталізовані моделі.

Паніка спалахнула після допису користувача abdx80 у спільноті r/Witcher3 під заголовком "Pigeons Remastered", де зображалася суттєво деталізованіша модель птаха. Тривогу підхопили й інші користувачі.

Однак побоювання виявилися звичайним непорозумінням між різними видами ігрових об'єктів.

Це все хибна тривога,

– прокоментував редактор видання Kotaku Ітан Ґач.

Журналіст пояснив, що на розповсюджених скриншотах зображені звичайні вуличні голуби, які справді отримали нову деталізацію.

Водночас культові літаючі голуби залишили свій оригінальний кумедний вигляд, але тепер функціонують із підтримкою сучасного трасування променів.

This is a false alarm.



Street pigeons have always been different from the ones flying. https://t.co/flLv1VgqF6 pic.twitter.com/6JFGuzZ7K2 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) September 28, 2026

Новина викликала бурхливу позитивну реакцію серед геймерів, які відзначили збереження мемової спадщини гри.

Слава низькополігональності,

– підсумував один із шанувальників у соціальних мережах.

Збереження смішних елементів не завадило грі отримати найвищі оцінки від критиків.

Перевидання The Witcher 3 Remastered очолило рейтинг найкращих ігор 2026 року на Metacritic, обігнавши оригінал 2015 року на 2 бали.

Студія CD Projekt Red продовжує активну роботу над франшизою та готує до виходу наступного року нове доповнення під назвою Songs of the Past.