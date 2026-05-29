Ми всі помилялися щодо нового доповнення для The Witcher 3: CD Projekt уточнила його масштаби

CD Projekt Red офіційно підтвердила вихід третього великого доповнення до своєї культової рольової гри The Witcher 3: Wild Hunt, яке отримало назву "Songs of the Past". Згодом розробники вийшли до своєї аудиторії з коментарем, щоб спростувати поширену помилку. Хоча більшість ЗМІ використала термін "DLC", студія тепер каже, що це не ті масштаби.

Чого чекати від повернення легенди?

Реліз запланували на 2027 рік – рівно через 12 років після виходу оригінальної гри та через 11 років після появи другого розширення Blood and Wine. Нова пригода знову запропонує гравцям роль професійного мисливця на чудовиськ Геральта з Рівії на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, про що повідомляє видання IGN.

У професійному середовищі та серед спільноти гравців виникла дискусія щодо того, чи можна вважати цей контент DLC. Але представники CD Projekt Red наполегливо просять використовувати термін "розширення", оскільки масштаб проєкту значно перевищує стандартні невеликі оновлення.

Щоб внести ясність: це не DLC. Це розширення. Знаєте чому? Бо ми робимо розширення – великі, масивні, монструозні! Ми не робимо DLC, а коли робимо, то роздаємо їх безкоштовно,

– прокоментував асоційований ігровий директор Cyberpunk 2 Павел Саско.

Цю думку підтримав і менеджер зі зв'язків із громадськістю Марцін Лукашевський, який пояснив, що для студії DLC – це безкоштовні дрібниці на кшталт нових костюмів. Розширення ж є повноцінним шматком гри з десятками годин геймплею, новим сюжетом та персонажами.

Особливий інтерес викликають перші сюжетні підказки, які розробники залишили на офіційних артах. Уважні шанувальники помітили, що на зображенні Геральт тримає новий меч із незвичною вигнутою гардою. Детальний аналіз показав, що піхви цієї зброї майже ідентичні мечу Цірі – "Ластівці", який ми бачили в матеріалах до The Witcher 4.

Це фактично підтверджує ранні теорії про те, що Songs of the Past буде присвячена темі передачі естафети від Геральта до його наступниці. Таким чином, доповнення має стати містком до наступної частини франшизи – The Witcher 4, де головною героїнею, ймовірно, стане саме Цірі.

Сюжетні зачіпки також вказують на важливу подію у світі "Відьмака" – ніч Беллетейн. Це свято весни та родючості має велике значення для літературного першоджерела Анджея Сапковського, адже саме під час святкування Беллетейну Геральт неодноразово зустрічав Йеннефер та зрештою вирішив прийняти своє призначення, пов'язане з Цірі.

Розробники закликають фанатів уважніше вивчати поезію та ілюстрації, які вони публікували раніше, адже там приховано ще більше відповідей на питання про майбутню пригоду.

Songs of the Past відповідатиме тому, до чого ви звикли в Blood and Wine, і тому, чого ви очікуєте від нас, коли ми створюємо розширення. Це саме розширення, давайте прояснимо це,

– заявила старша менеджерка зі зв'язків із громадськістю Лора Бейтцель.

Попри такий пізній реліз для гри одинадцятирічної давнини, популярність третього "Відьмака" лише зростає. Останні фінансові звіти свідчать, що загальні продажі гри досягли 65 мільйонів копій.

Окрім нового розширення, студія продовжує роботу над підтримкою кросплатформних модифікацій та планує додати нові карти для "Гвінту". Паралельно CD Projekt Red реалізує амбітний шестирічний план, який включає випуск трьох частин нової саги про відьмаків, хоча реліз четвертої гри відбудеться не раніше 2027 року.

Водночас фанатам Cyberpunk 2077 доведеться чекати довше: сиквел під кодовою назвою Orion з'явиться лише після 2030 року.

А от The Witcher 4 може взагалі не отримати ніяких доповнень і розширень

Під час нещодавнього звіту перед інвесторами спільний генеральний директор компанії Міхал Новаковський відповів на запитання щодо можливості створення доповнень для майбутньої саги. Він висловив сумнів у тому, що студія зможе виділити ресурси на додатковий контент, враховуючи щільний графік релізів основних ігор. Про це пише видання GamesRadar.

Як ви згадали у запитанні, плани досить амбітні. Зокрема, йдеться про випуск трьох ігор про Відьмака протягом шестирічного періоду. Чесно кажучи, нам було б важко додати доповнення до майбутньої трилогії. Це те, де ми знаходимося тут і зараз у цьому конкретному питанні,

– прокоментував Новаковський.

Для порівняння, попередня частина серії, "The Witcher 3: Wild Hunt", отримала численні дрібні додатки та два масштабні сюжетні розширення. Оригінальна гра вийшла у травні 2015 року, перше доповнення "Hearts of Stone" з'явилося вже у жовтні 2015 року, а легендарне "Blood and Wine" – у травні 2016 року. Такий темп дозволив студії підтримувати інтерес до гри протягом тривалого часу, а доповнення часто називають вершиною творчості розробників завдяки їхній глибині та якості сюжету.

Попри успіх попередніх розширень, нова стратегія CD Projekt Red фокусується на швидшому випуску повноцінних частин саги. Якщо розробники дотримаються свого плану (хоча у геймдеві плани часто змінюються), гравцям не доведеться чекати десятиліттями на нові пригоди. Це ставить фанатів Відьмака у вигідніше становище порівняно, наприклад, із поціновувачами серії "The Elder Scrolls", які чекають на нові частини роками.