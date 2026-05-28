CD Projekt Red заспокоїла фанатів The Witcher 3 після оприлюднення нових системних вимог

CD Projekt Red готує масштабне оновлення для The Witcher 3: Wild Hunt разом із доповненням "Балади минулого". Через нові системні вимоги частина гравців занепокоїлася можливими обмеженнями для Windows 10, але студія поспішила пояснити ситуацію.

CD Projekt Red прокоментувала ситуацію навколо майбутнього підвищення системних вимог для The Witcher 3: Wild Hunt. Польська студія пояснила, що відмова від офіційної підтримки Windows 10 не означає повну несумісність гри з цією операційною системою, розповідає 24 Канал.

Раніше розробники повідомили, що разом із виходом сюжетного доповнення "Балади минулого" (Songs of the Past) гра перестане офіційно підтримувати Windows 10, жорсткі диски HDD, а також процесори й відеокарти, які не відповідають вимогам Windows 11. Це викликало хвилю занепокоєння серед фанатів, які досі використовують старішу операційну систему від Microsoft.

Ситуацію пояснила керівниця відділу ігрового досвіду та безпеки CD Projekt Red Кароліна Невенгловська. За її словами, студія не припиняє роботу гри на Windows 10, а лише більше не тестує нові оновлення на цій платформі.

Наша мета – надати вам найкращий можливий досвід. А для операційної системи, яку не використовуємо, ми це зробити не можемо,

– прокоментувала вона.

Гравцям залишать доступ до старих версій

У CD Projekt Red також наголосили, що власники гри зможуть повернутися до попередніх збірок. Зараз для користувачів доступна "класична" версія 1.32, а в майбутньому студія планує дозволити запуск і поточної збірки 4.04 навіть після релізу нового доповнення.

Це означає, що користувачі старішого "заліза" або Windows 10 не втратять доступ до гри повністю. Однак CDPR не гарантуватиме стабільність роботи нових оновлень і не випускатиме окремі виправлення для конфігурацій, які не відповідають новим вимогам.

Що відомо про "Балади минулого"

Доповнення "Балади минулого" (Songs of the Past) вийде у 2027 році на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Гравці знову отримають роль відьмака Ґеральт із Рівії.

Поки що CD Projekt Red не розкриває подробиць сюжету чи масштабу доповнення. Розробники пообіцяли поділитися новою інформацією наприкінці літа.