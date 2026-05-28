CD Projekt Red прокомментировала ситуацию вокруг грядущего повышения системных требований для The Witcher 3: Wild Hunt. Польская студия объяснила, что отказ от официальной поддержки Windows 10 не означает полную несовместимость игры с этой операционной системой, рассказывает 24 Канал.

Ранее разработчики сообщили, что вместе с выходом сюжетного дополнения "Баллады прошлого" (Songs of the Past) игра перестанет официально поддерживать Windows 10, жесткие диски HDD, а также процессоры и видеокарты, которые не соответствуют требованиям Windows 11. Это вызвало волну беспокойства среди фанатов, которые до сих пор используют старую операционную систему от Microsoft.

Ситуацию объяснила руководитель отдела игрового опыта и безопасности CD Projekt Red Каролина Невенгловская. По ее словам, студия не прекращает работу игры на Windows 10, а лишь больше не тестирует новые обновления на этой платформе.

Наша цель – предоставить вам наилучший возможный опыт. А для операционной системы, которую не используем, мы это сделать не можем,

– прокомментировала она.

Игрокам оставят доступ к старым версиям

В CD Projekt Red также отметили, что владельцы игры смогут вернуться к предыдущим сборкам. Сейчас для пользователей доступна "классическая" версия 1.32, а в будущем студия планирует разрешить запуск и текущей сборки 4.04 даже после релиза нового дополнения.

Это означает, что пользователи более старого "железа" или Windows 10 не потеряют доступ к игре полностью. Однако CDPR не будет гарантировать стабильность работы новых обновлений и не будет выпускать отдельные исправления для конфигураций, не соответствующих новым требованиям.

Что известно о "Баллады прошлого"

Дополнение "Баллады прошлого" (Songs of the Past) выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Игроки снова получат роль ведьмака Геральт из Ривии.

Пока CD Projekt Red не раскрывает подробностей сюжета или масштаба дополнения. Разработчики пообещали поделиться новой информацией в конце лета.